Biber bei Wildunfall getötet

Eine 18-Jährige fuhr am Dienstagabend von Altengronau in Richtung Zeitlofs. Kurz vor dem Ortseingang rannte ein Biber über die Straße. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Nager. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet. Der Schaden am Mercedes der 18-Jährigen beläuft sich auf rund 1000 Euro. Sie kam mit dem Schrecken davon. Der Sachbearbeiter der Bad Brückenauer Polizeiinspektion zog noch in der Nacht den Biberbeauftragten hinzu. pol