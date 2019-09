Bibelweglauf geht in die zweite Runde

Am Donnerstag, 3. Oktober, findet der zweite Bibelweglauf durch den Reichen Ebrachgrund statt. Die Vorbereitungen durch das Organisationsteam um Felix und Wolfgang Knorr für den alle zwei Jahre anstehenden Lauf liegen voll im Zeitplan. Die durchwegs positiven Rückmeldungen der ersten Veranstaltung 2017 haben das Organisationsteam dazu bewogen, neben der 15-Kilometer-Laufstrecke in diesem Jahr zusätzlich eine Nordic-Walking-Strecke über sechs Kilometer anzubieten.

Rahmenprogramm in der Halle

Die naturnahe Strecke des Bibelweglaufs führt über bewaldete Hügel und an Weiherketten vorbei durch die herbstliche Landschaft des Reichen Ebrachgrunds. Start ist um 10 Uhr an der Ebrachtalhalle in Wachenroth. Dort sind auch Duschen und Umkleidemöglichkeiten vorhanden, teilen die Organisatoren mit. Ein kleines Rahmenprogramm wird in der Halle angeboten. Bürgermeister Friedrich Gleitsmann (CSU) wird den Startschuss geben. An der Laufstrecke wird bei den Kilometern fünf und zehn Verpflegung angeboten. Die Route führt vorbei an einer Vielzahl der am Wegesrand angebrachten Stelen des Bibelweges. Der Weg führt von Wachenroth nach Weingarts-greuth, dann weiter über Horbach und Schirnsdorf nach Mühlhausen. Über Albach geht es dann wieder zurück ins Ziel nach Wachenroth. Die Strecke verläuft zumeist auf landwirtschaftlichen Nebenstraßen. Zum Großteil handelt es sich um Asphalt- und Betonwege oder um gut laufbaren Splitbelag.

Der Nordic-Walking-Rundkurs folgt die ersten 3,5 Kilometer der Laufstrecke und zweigt bei der Hammermühle ins Ziel nach Wachenroth ab. Die Gebühr beträgt bei Anmeldung bis zum 30. September acht Euro für den Lauf und fünf Euro für die Nordic-Walking-Strecke, bei Nachmeldungen zwölf bzw. sieben Euro. Mit dem Lauf wollen die Kirchengemeinden Maria+Kilian, Mühlhausen, die Schlosskirche Weingartsgreuth und die Pfarrgemeinde Sankt Gertrud, Wachenroth, den Bibelweg in Erinnerung rufen. Gelegenheit zur Anmeldung und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bibelweglauf.de. red