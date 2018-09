Bibeltag für Kinder

Am Samstag, 15. September, findet von 10 bis 16 Uhr ein Kinderbibeltag im Gemeindehaus in Lonnerstadt statt. Bitte Schere, Kleber, Stifte und Kostenbeitrag mitbringen. Für Verpflegung ist gesorgt. Anmeldung ist erforderlich im Pfarramt Lonnerstadt unter Telefon 09193/5179 oder per E-Mail an pfarramt.lonnerstadt@elkb.de. red