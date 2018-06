Bibelstellen geben Frauen Kraft

Wir alle sehnen uns nach Glücklichsein, nach Freude , Fülle und Segen für unseren Alltag. Jedoch ist dies nicht immer einfach mit all den Lebensumständen. Dann ist es gut, wenn mich andere Menschen sanft an die Hand nehmen, um mit neuer Kraft und Leidenschaft zu glauben, zu vertrauen und zu lieben ...und das Leben trotz aller täglichen Herausforderungen mit innerer Freude zu meistern. Anhand von Bibelstellen wird man sich am Donnerstag, 28. Juni, mit einer Tasse Kaffee in sieben Schritten auf diesen Weg machen. Zu dieser Veranstaltung (15 bis 18 Uhr) lädt die Gruppe der Frauen und Mütter der Schönstattbewegung ins Schönstattzentrum Marienberg in das Reinisch-Haus ein. Anmeldung erbeten bei Schwester M. Anne Rath unter Telefon 09542/7635 oder per Mail an sr.anne@s-ms.org. red