Bibelabende mit Putschky

Die evangelische Kirchengemeinde Guttenberg lädt herzlich zu Bibelabenden unter dem Motto "Mit Jesus durch dick und dünn" mit Pfarrer Wolfgang Putschky ein. Er war viele Jahre Evangelist im Dienst der Deutschen Zeltmission und ist seit 1993 regelmäßiger Gast in Guttenberg und Kupferberg. Konkret geht es um die Themen "Sie blieben aber beständig" (Donnerstag, 10. Oktober), "Der Name Jesu" ( Freitag, 11. Oktober) und "Der fröhliche Finanzminister" (Samstag, 12. Oktober). Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Gemeindehaus, Kirchweg 4. Der Gottesdienst zum Abschluss der Bibelabende findet am Sonntag, 13. Oktober, um 10 Uhr in Untersteinach in der St.-Oswald-Kirche zum Pfarreifest statt und handelt vom Thema "Zwei Schicksale - ein Herr". red