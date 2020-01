Die evangelische Kirchengemeinde bietet Bibelabende im Gasthaus Seidel an. Zum Auftakt predigt am Sonntag, 12. Januar, Pfarrer Bogner in der Michaelskirche ab 9.30 Uhr zum Thema "Mit Jesus rechnen" (Gedanken zur Jahreslosung). Die Bibelabende finden dann wie folgt statt: Montag, 13. Januar, "Mit Jesus rechnen in stürmischen Phasen des Lebens"; Dienstag, 14. Januar, "Mit Jesus rechnen auf der Suche nach Heilung" und am Mittwoch, 15. Januar, "Mit Jesus rechnen in der Sehnsucht nach dem Wunderbaren". Beginn ist stets um 19.30 Uhr. red