Bibel in moderner Sprache

Die Kronacher Zeugen Jehovas kamen zu einer lang ersehnten Veranstaltung in ihrem Königreichssaal zusammen: Mit einer Live-Übertragung aus dem Zweigbüro Zentraleuropa wurde die revidierte Ausgabe der von Jehovas Zeugen herausgegebenen Bibelübersetzung freigegeben.

Gerrit Lösch, Mitglied des obersten geistlichen Gremiums von Jehovas Zeugen, war aus den USA angereist, um die neue Bibelübersetzung der Öffentlichkeit vorzustellen. Dem Internet-Stream waren alle deutschsprachigen Gemeinden der Glaubensgemeinschaft in Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz angeschlossen. So verfolgten sie 171 540 Personen.

Matthias Kurfels, Pressesprecher der Kronacher Zeugen, erinnert sich noch an die Erstveröffentlichung dieser Übersetzung 1972: "Ich war damals ein kleiner Junge und weiß noch, wie aufgeregt alle waren, als an einem Freitagabend nach unserer regulären Zusammenkunft die Kartons mit den Bibeln aufgemacht wurden und jeder ein Exemplar bekam. Dass wir jetzt bei der Freigabe der revidierten Fassung sogar per Videoschaltung an einer dreistündigen Sonderveranstaltung teilnehmen konnten, in der ausführlich über die Übersetzungsarbeit berichtet wurde, hat das alles noch getoppt."

Die Überarbeitung des deutschen Textes der Bibel war notwendig geworden, um die Bibel dem modernen Sprachgebrauch anzupassen. Die Herausforderung bestand darin, eine Übersetzung bereitzustellen, die sich einerseits treu an den Urtext hält, aber auch klar verständlich und leicht zu lesen ist. Jehovas Zeugen stellen die revidierte Bibelübersetzung kostenfrei zur Verfügung. Sie ist als gedruckte Ausgabe, als App oder online aufjw.org erhältlich. red