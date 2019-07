Bianka Löffler ist neue Schützenkönigin

Wenn Vorsitzender Rainer Behrschmidt mit seiner Schützengesellschaft zum Schützenfest einlädt, ist stets die Vorfreude auf das anstehende Fest spürbar. Dementsprechend groß war auch die Besucherzahl an den zwei Tagen. Mit dem Schützenfest hält der Verein eine alte Tradition aufrecht.

Vorsitzender Behrschmidt begrüßte besonders die Schützen aus Ludwigsstadt. Am ersten Tag sorgte die Band "2 for you" für die musikalische Unterhaltung. Am zweiten Tag bei der Königsproklamation konnte man die Stadtkapelle Ludwigsstadt verpflichten, die sich sehr schnell die Herzen der Besucher eroberte.

Die Proklamation war der Höhepunkt des Schützenfestes. Neue Königin wurde Bianka Löffler mit einem 520,4-Teiler. Sie steht im neuen Schützenjahr an der Spitze. Mit zum Thron gehören der Erste Ritter Rainer Behrschmidt mit einem 801,9-Teiler und der Zweite Ritter Patrick Wich mit einem 879,1-Teiler. Jungkönig wurde Luca Wicklein mit 527,4-Teiler und Zweite Hanna Neubauer mit 661,2-Teiler. Die weiteren Ergebnisse: Jugendpokal: Luca Wicklein 67,3-T., 2. Hanna Neubauer 220,3, und 3. Julian Behrschmidt 1723,9. Seniorenpokal: 1. Thomas Schülein 74,6-T, 2. Herbert Pfadenhauer 411,1, und 3. Renate Schülein 545,9. Damenpokal: 1. Bianka Löffler 121,2-T., 2. Heike Strangia 180,3 und 3. Renate Schülein 228,7. Meisterscheibe: 1. Bastian Schülein 103,0 Ringe, 2. Rainer Behrschmidt 101,8 und 3.Thomas Schülein 101,1. Blattscheibe: 1. Bastian Schülein 3,7-T., 2. Bianka Löffler 6,0 und 3. Rainer Behrschmidt 20,4. Herrenpokal: 1. Niko Schmidt 82,1-T., 2. Thilo Damiano 95,5 und 3. Markus Wicklein 115,1. Pokal der Könige: 1. Bastian Schülein 170,7-T., 2. Niko Schmidt 183,2 und 3. Frank Werth-Fehn. Die Siegerehrung übernahm der Schützenmeister Bastian Schülein und Vorsitzender Behrschmidt. Paul Hader