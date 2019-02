BI ruft zum Dialog auf

Peter Simon, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Herzogenauracher Stadtrat, hat sich unlängst in der Diskussion über die Stadt-Umland-Bahn (Stub) und die Reaktivierung der Aurachtalbahn öffentlich zu Wort gemeldet. Allerdings habe es sich dabei nicht um überlegte, objektive Fragen gehandelt, sondern "um einen durchschaubaren Versuch, bestehende Machtverhältnisse zu rechtfertigen, der den oft bizarren, widersprüchlichen Auftritt der Grünen unterstreicht". Das stellt William Borkenstein in einer Stellungnahme der Bürgerinitiative (BI) "Pro Aurachtalbahn" fest und will zudem einen "verwirrenden Unterton der Arroganz und Überheblichkeit" aus Simons Fragen herausgelesen haben.

Die BI hingegen versuche seit drei Jahren, einen offenen, konstruktiven Dialog mit Bürgermeister German Hacker (SPD) und den Verantwortlichen bezüglich der Stub und der Aurachtaltrasse zustandezubringen. Beim Bürgerforum am 18. Dezember 2017 im Vereinshaus habe der Diskussionsleiter erklärt, "eine Diskussion ist innerhalb der Leitplanken möglich." Aus Borkensteins Sicht verlaufe die Diskussion alles andere als offen, konstruktiv und aufrichtig.

Viele unbeantwortete Fragen

Mittlerweile hätten sich Fronten gebildet. Die BI habe aus Verzweiflung ein Bürgerbegehren initiiert und in kurzer Zeit fast 2200 Unterschriften für eine objektive Untersuchung der Machbarkeit der Aurachtalbahn eingesammelt. Mit den Stimmen der SPD und der Grünen sei der Antrag aber "aus rein juristischen Gründen" im Stadtrat abgelehnt worden.

Nun schlägt Borkenstein vor, dass alle versuchen sollten, ihre Egoismen zu überwinden und endlich offen, konstruktiv und vor allem ehrlich und aufrichtig in einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts möglicherweise neue Wege zu gehen, denn viele, sehr viele Fragen seien noch unbeantwortet. red