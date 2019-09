BI Bischberg setzt auf Dütsch

Zur Kommunalwahl im März 2020 bestimmen auch die Bürger Bischbergs über den zukünftigen Gemeinderat wie auch über den neuen Bürgermeister. Mit dem Ausscheiden des langjährigen Bürgermeisters und stellvertretenden Landrats Johann Pfister, der altersbedingt als Bürgermeister nicht mehr antreten darf, ist 2020 ein markanter lokalpolitischer Umbruch in Bischberg zu erwarten. Die Wählergemeinschaft BI hat mit Michael Dütsch "einen jungen Kandidaten mit großer Erfahrung" als Bürgermeister-Kandidat nominiert, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Mit 97 Prozent der abgegebenen Stimmen für Dütsch bedeute die enorme Zustimmung der anwesenden BI-Mitglieder ein starkes Signal für den eigenen Kandidaten. Michael Dütsch, hauptberuflich als Geschäftsleiter der Gemeinde Bischberg tätig, bedankte sich für das große Vertrauen und versprach, neue Wege in der kommunalen Weiterentwicklung Bischbergs gehen zu wollen. Alle Bürger der Gemeinde können sich jetzt schon jederzeit an ihn wenden oder ihm auch online auf www.michael-duetsch.de sowie auf Facebook folgen und begleiten. In diesem Zusammenhang informierte Martin Sterzinger, Erster Vorsitzender der BI, über eine Auffrischung der eigenen Darstellung der Wählergemeinschaft. Mit einem neuen Logo und einer neuen Website, die in Kürze online gehen wird, möchte man auch hier die neuen Wege nach außen präsentieren. red