BGM-Kandidatin stellt sich vor

In Motten stellt sich Katja Habersack als Bürgermeisterkandidatin bei den Kommunalwahlen im März zur Wahl. Die Wahlveranstaltungen in der Gemeinde Motten finden in Speicherz am Donnerstag, 6. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthof "Zum Biber statt". Hier stellt die Bürgermeisterkandidatin ihr Wahlprogramm vor. Auch die Kandidaten der Wählergemeinschaften Speicherz und Motten sind anwesend. Im Anschluss stellen sich die Kreistagskandidaten der PWG (Parteiunabhängigen Wählergemeinschaft) und der CSU für die Wahl zum Kreistag im Landkreis Bad Kissingen vor. Weitere Veranstaltungen sind am Mittwoch, 12. Februar, 19.30 Uhr, im Ortsteil Kothen im Gasthof "Zur Postkutsche". Am Donnerstag, 13. Februar, findet dann die Veranstaltung "Im Dialog mit: Katja Habersack" um 19.30 Uhr in Motten in der Gaststätte zur Grünen Au statt. Dort werden auch Landrat Thomas Bold und die Kreistagskandidaten der CSU ihr Wahlprogramm vorstellen. sek