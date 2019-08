bfz sucht Dozenten für Praxistage

Das Berufsförderzentrum (bfz) Schweinfurt sucht für die Praxistage (Berufsorientierungsprogramm) Dozenten in den Bereichen Bau, Elektro, Erziehung, Farbe/Raumgestaltung, Friseur, Floristik, Landschaft- und Gartenbau, Gesundheit, Holz, Hotel- und Gastro, Informatik, Kaufmännischer Bereich, Kosmetik/Körperpflege, Lager/Logistik, Metall, Naturwissenschaft und Technik.

Für Siebtklässler

Die Zielgruppen sind Schüler ab der siebten Klasse von Förder-, Mittel-, Realschulen und Gymnasien. Die Praxistage finden je nach Vereinbarung mit den Schulen von 8 bis 15 Uhr in den Werkstatträumen des bfz in Ebern, Bad Kissingen, Bad Neustadt, Schweinfurt oder auch in Räumen der Schulen statt oder, wenn möglich, im Betrieb des Dozenten. Wer eine Ausbildung im jeweiligen Praxisfeld hat, gerne mit Menschen arbeitet und kommunikativ ist, meldet sich beim bfz in Schweinfurt, Londonstraße 13, Telefon 0972/172484; julia.huenemoerder@bfz.de. red