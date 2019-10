Bfz informiert über Integrationskurs

Sprache ist entscheidend für den Integrationserfolg. Die Prüfung am Ende des Orientierungskurses gilt auch als Prüfung für den Einbürgerungstest, so dass dann eine Voraussetzung unter anderen dafür vorliegt. Da sich die Zugangsvoraussetzungen für den Besuch eines Integrationskurses seit dem 1. August geändert haben, informieren die Mitarbeiter des Bfz in persönlichen Gesprächen darüber. Anmeldung und Terminvereinbarung sind möglich unter Telefon 09561/ 862345 oder persönlich im Bfz in der Garden-City-Straße 4. red