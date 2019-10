BFV holt Tranziska

Der aus Autenhausen stammende Fußballer Jakob Tranziska wurde für den Ländervergleich der U19-Junioren in die Bayernauswahl berufen. Nach einem Vorbereitungslehrgang Mitte August in Oberhaching mit rund 40 Teilnehmern und nach zwei Testspielen gegen die Herren-Landesliga-Mannschaft des TSV Grünwald und der U19-Bundesligamannschaft vom FC Ingolstadt findet der Ländervergleich an diesem Wochenende in der Sportschule Ruit in Stuttgart-Ostfildern statt. Auch der ehemalige Coburger NLZ-Torwart Nico Preissler (jetzt SpVgg Hof) ist für diesen Lehrgang nominiert. Beide Spieler wollen sich in Stuttgart weiterempfehlen.

Tranziska gilt als eines der größten Mittelstürmer-Hoffnungen in der Region und spielt derzeit als U19-Spieler bereits bei den Senioren des FC Eintracht Bamberg erfolgreich in der Bayernliga. ct