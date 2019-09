BF Creidlitz starten mit einem Sieg und einem Unentschieden in die Saison

Die Billardfreunde Creidlitz holten ein Unentschieden und einen Sieg am ersten Spieltag der Landesliga. Das Team aus Pfaffenhofen war in beiden Duellen - wie schon in den letzten Jahren - der erwartet starke Gegner.

An allen Tischen gab es hochklassige und spannende Spiele zu sehen, bei denen bis zum Schluss nicht klar war, wer gewinnen würde. Die Billardfreunde starteten schließlich mit einer guten Ausbeute von 3:1 Punkten in die Landesliga-Mannschaftsmeisterschaft.

Da die Billardfreunde nächstes Jahr Ausrichter der Endrunde zur bayerischen Mannschaftmeisterschaft im Vierkampf sind, hofft der Verein nun, dass die Crew mindestens wieder den 4. Tabellenplatz in der Endabrechnung erreicht, um an diesem für den Verein großen Event teilnehmen zu können.

Landesliga Männer

BF Creidlitz - BK Pfaffenhofen 3:1

In spannenden Einzelkämpfen wiesen die Creidlitzer Billardspieler den favorisierten Gast aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung in die Schranken.

Taktisch klug aufgestellt und mit der Unterstützung von Bundesligaspieler Folker Koch, der im Dreiband in beiden Spielen seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance ließ, zogen sich alle Mitspieler an ihm hoch und wurden so belohnt.

Horst Hoffarth gewann sein Hinspiel im Cadre 35/2 im Endspurt nach einem wahrhaften Krimi gegen seinen Kontrahenten van Uffelen, der schon haushoch geführt hatte. Er spielte eine Serie von 42 Points, die seinen Gegner völlig aus dem Konzept brachten. Dadurch holte er die wichtigen Punkte zum ersten Unentschieden in der Landesmehrkampfmeisterschaft.

Reinhard Mayer musste sich im Einband mit Herbert Bürgel messen, der von Anfang an versuchte, seinen Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Trotzdem glich Mayer immer wieder aus. Zum Schluss gelang Bürgel eine Serie von 15 Points, die ihm im Hinspiel den Sieg bescherten.

Das Rückspiel verlief genauso spannend, aber diesmal war es Reinhard Mayer, der den Spieß durch eine solide Leistung einfach umdrehte und somit Herbert Bürgel keine Chance ließ.

Klaus Werner wurde an diesem Spieltag als "Bauernopfer" eingesetzt und musste sich mit dem mehrmaligen bayerischen Meister im Cadre 35/2 und in der freien Partie Johann Reiter messen, der mit zu den besten Spielern in Bayern gehört. Der Favorit tat sich in den ersten zehn Aufnahmen schwer, fand dann aber zu seinem Spiel. Werner konnte nur noch staunen über das präzise Spiel seines Kontrahenten. Als dem dann eine "amerikanische Serie" gelang, also eine Höchstserie von 131 Points, war der erste Vergleich entschieden. Im Rückspiel führte Werner wieder nach den ersten acht Aufnahmen. Reiter gelangen dann aber 73 Points in Serie. Das reichte zum Sieg.

Nächstes Spiel in Erlangen

Das nächste Auswärtsspiel ist am Samstag, 12. Oktober, in Erlangen und einen Tag später kommt es im Billardzentrum Creidlitz zum Vergleich mit dem SV Vötting. Gegen Erlangen wollen die Spieler an die gute Leistung gegen Pfaffenhofen anknüpfen, um am Sonntag mit breiter Brust gegen den SV Vötting zu siegen.

Die schweren Aufgaben mit dem bayerischen Meister BC Kempten (auswärts am 23. November) und zu Hause gegen BC Neu-Ulm (24. November) stehen noch auf dem Programm. kw