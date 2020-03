BF Creidlitz auf Titelkurs

Auch in Regensburg entschieden die Creidlitzer Dreibandspieler sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde alle Spiele für sich. Aufgrund dieser wichtigen Auswärtssiege mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sind die Creidlitzer Spieler weiterhin auf Meisterschaftskurs in die Landesliga.

Bezirksliga, Dreiband Karambol

BC Regensburg - Billardfreunde Creidlitz 0:6

Ergebnisse: Setz 12 Bälle/GD 0,300 - Koch 30 Bälle/GD 0,75; p Reck 13 Bälle/GD 0,260 - Gabert 21 Bälle/GD 0,42; Gabath 17 Bälle/GD 0,340 - Thiel 24 Bälle/GD 0,480

Billardfreunde Creidlitz - BC Regensburg 6:0

Koch 30 Bälle/GD 0,75 - Setz 16 Bälle/GD 0,381; Gabert 24 Bälle/GD 0,480 - Reck 14 Bälle GD 0,280; Thiel 30 Bälle/GD 0,769 - Gabath 10 Bälle/GD 0,256 kw