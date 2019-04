BF Creidlitz am Ende nur auf Platz 7

Der BC Hilden machte dieses Jahr die Überraschung in der 1. Billard-Bundesliga perfekt. Am letzten Doppelspieltag kam es im Mannschaftsmehrkampf zum direkten Duell mit Spitzenreiter DBC Bochum, das die Hildener gewannen.

Nach dem vorjährigen Abschneiden der Billardfreunde-Creidlitz-Coburg auf dem sehr guten 4. Platz, reichte es dieses Jahr "nur" zum 7. Platz. Nach vielen spannenden Kämpfen fehlte dieses Jahr in den Heimspielen auch das Quäntchen Glück, um die entscheidenden Punkte einzufahren. Oft fehlten zum Schluss nur wenige Bälle, um sich in der Tabelle, so wie letztes Jahr, im oberen Drittel wiederzufinden.

Der Zwangsabstieg droht

Da eventuell im nächsten Jahr eine 2. Billard-Bundesliga ins Leben gerufen wird und dann wieder mit vier Spielern gespielt wird, kann es sein, dass die Billardfreunde im nächsten Jahr in der 2. Bundesliga an den Start gehen müssen. Es ist geplant, dass beide Ligen dann mit jeweils sechs Mannschaften spielen. Dies ist aber vom Verband noch nicht amtlich bestätigt.

Zu hoffen ist in der neuen Saison, dass die Leistungsträger der letzten Jahre auch im nächsten Jahr wieder zur Verfügung stehen, da es in Creidlitz oft beruflich und familiär gar nicht so einfach ist, die schlagkräftigste Mannschaft für die Bundesliga aufzustellen und zusammenzuhalten.

Extreme Nachwuchssorgen

Da es in der Randsportart Karambol-Billard extrem an Nachwuchs aus den eigenen Reihen mangelt und auch der finanzielle Rahmen sehr begrenzt ist, wird es in der Zukunft wohl auch nicht leichter werden, in der 1. Bundesliga bestehen zu können.

Um Karambol-Billard zu erlernen, muss man große Ausdauer mitbringen, um die ersten Jahre, die aufgrund der Komplexität der Sportart in der Regel nicht von Erfolg gekrönt sind, zu überbrücken.

Dies schreckt viele Nachwuchsspieler davor ab, diesen Weg zu gehen, da es andere Sportarten oder Möglichkeiten gibt, bei denen man schneller erfolgreich ist.

1. Bundesliga Mehrkampf

BC Grün-Weiß Wanne - BF Creidlitz-Coburg 4:2

Spiel 1 - Einband groß: Roland Gries - Manuel Orttmann 24:3; Spiel 2 - Cadre 47/2: Hans Klok - Arnd Riedel 8:4; Spiel 3 - Cadre 71/2: Jens Fischer - Christian Dressel 9:3. Billardunion Nord - BF Creidlitz-Coburg 6:0

Spiel 1 - Einband groß: Martin Benstöm - Manuel Orttmann 24:3; Spiel 2 - Cadre 47/2: Andreas Schmidt -Arnd Riedel 8:4; Spiel 3 - Cadre 71/2: Roger Schinning - Christian Dressel 9:3. kw