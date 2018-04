Bezold sucht Gegner

Das ehemalige Mitglied des Schachclubs 1868 Bamberg, Großmeister Michael Bezold, jetzt an Brett 1 bei Bayern München in der Bundesliga aktiv, spielt am Sonntag um 13.30 und 16.30 Uhr gegen je 15 Gegner zweimal Uhrensimultan, d.h., er bekommt 90 Minuten insgesamt für 15 Partien und die Gegner 60 Minuten. In den sechs Minuten, die er im Schnitt pro Partie hat, muss er auch noch von Brett zu Brett laufen und aufpassen, wer gerade gezogen hat. Noch gibt es für beide Termine Plätze. Anmeldung bei Spielleiter Jens Herrmann, E-Mail: Spielleiter@sc-bamberg.de, Telefon 0951/ 99369045 red