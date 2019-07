Der Radfahrverein "Concordia" Altenkunstadt bietet Bezirkstouren an, am 28. Juli nach Maineck und am 11. August nach Stetten. Abfahrt ist jeweils um 10 Uhr. Das bereits zur Tradition gewordene Familien-Sommerzeltlager der Concorden findet vom 27. Juli bis 3. August am Goldbergsee bei Marktschorgast im Landkreis Kulmbach statt. bkl