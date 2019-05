Eine Bezirkswallfahrt der Kolpingfamilie Bad Brückenau mit Pfarrer Edwin Erhard am Samstag, 1. Juni, führt entlang der Sinn. Die Messfeier ist in der Schlosskirche Römershag, anschließend steht eine Einkehr im Gasthaus Breitenbach auf dem Programm. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz tegut. Auch Nichtmitglieder können an der Wallfahrt teilnehmen, teilt die Kolpingfamilie mit. sek