Bezirkstagspräsident besucht die Laufer Mühle

Experten in Sachen Krisen- und Krankheitsüberwindung müssen nicht zwangsläufig studiert oder eine Lehre absolviert haben. Oft macht die eigene Lebensgeschichte Menschen zu Fachleuten. Davon überzeugte sich nun der mittelfränkische Bezirkstagspräsident Armin Kroder bei einem Besuch in den Betrieben der Laufer Mühle.

Im Zusammentreffen mit Menschen, die langjährig erwerbslos und suchtkrank waren und die nun seit geraumer Zeit wieder einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen, würdigte er deren rehabilitative Leistungen. "Mich beeindruckt in ihren Erzählungen, dass sie in kritischen Lebensphasen nicht resignierten und den Mut aufbrachten, sich therapeutische Hilfen zu holen." So berichtete Jürgen Stöhr, wie er mit Hilfe der Laufer Mühle nach jahrzehntelanger Suchtabhängigkeit seinem Leben wieder eine positive Richtung geben konnte. Im Anschluss an seine Therapie erhielt er einen festen Arbeitsplatz. "Seit zehn Jahren genieße ich meinen neuen, verantwortungsvollen Job und meine Drogenfreiheit."

Dass ein glückliches und zufriedenes Leben viel mit einer sinnerfüllten Arbeit zu tun hat, bestätigte auch Kessy Chynava, die ebenfalls ihre Alkoholsucht längst hinter sich gelassen hat und im Kräuterladen der Laufer Mühe in Neustadt Projektverantwortung trägt. "Ich freue mich jeden Tag, dass ich nun anderen Menschen als Vorbild dienen kann, die noch am Anfang ihrer Therapie stehen", so die lebensfrohe Mittvierzigerin, die an ihrem Arbeitsplatz aktuell drei Betroffene, die noch im Rehabilitationsprozess stehen, anleitet. Eine Festanstellung direkt im Anschluss an seine Suchttherapie hat auch Sven Weissenberger erhalten. Bei der beruflichen Wiedereingliederung haben ihn die verschiedenen Qualifizierungsmaßnahmen der Industrie und Handelskammer (IHK) unterstützt, die er während seiner Therapie, wie Kessy Chynava und Jürgen Stöhr auch, erfolgreich absolviert hat. So wurden die drei über einem Zeitraum von 18 Monaten auch zu Soziotherapeutischen Assistenten/IHK ausgebildet, um selbst als ehemalige Betroffene anderen Menschen, die noch tief in der Abhängigkeit stecken, fachlich kompetent helfen zu können.

Dieses Qualifizierungsmodell der Laufer Mühle in Zusammenarbeit mit der IHK fand besondere Würdigung durch den Bezirkspräsidenten. "Menschen, die erfolgreich ihre Krankheit überwunden und sich dazu noch fachlich qualifiziert haben, stellen eine Bereicherung für die beratenden oder betreuenden Einrichtungen dar. Das ist mir heute im direkten Zusammentreffen deutlich geworden. Für diesen Einblick bin ich sehr dankbar", so Bezirkstagspräsident Kroder in der Diskussionsrunde. red