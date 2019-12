Bezirkstag übersetzt Sitzungen für Gehörlose

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der mittelfränkische Bezirkstag die Weichen gestellt, dass interessierte gehörlose Bürger an öffentlichen Bezirkstagssitzungen teilnehmen können. Auf Antrag der Behindertenbeauftragten des Bezirks, Lydia Bauer-Hechler, und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sorgt der Bezirk künftig für Gebärdenübersetzung in seinen öffentlichen Sitzungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer Gebärdensprachdolmetscher in Anspruch nehmen möchte, sollte dieses Interesse möglichst frühzeitig anmelden. Der mittelfränkische Behindertenrat (MBR) begrüßt dieses Angebot. "Diese Entscheidung des Bezirkstags ist ein weiterer Schritt im Bereich politische und gesellschaftliche Teilhabe nach dem Motto ,nichts über uns ohne uns‘", so die beiden Vorsitzenden Angelika Feisthammel und Axel Wisgalla. red