Bezirksligist setzt sich durch

Der Fußball-Bezirksligist DJK Dampfach hat das Testspiel gegen die Sportfreunde Steinbach aus der Kreisliga in Sand gewonnen. DJK Dampfach - Spfr. Steinbach 2:1

Bereits in der vierten Minute setzte sich DJK-Stürmer Lois Jilke im Strafraum gegen zwei Steinbacher durch, legte quer auf den freistehenden Benjamin Fazliu und der erzielte aus kurzer Distanz den Führungstreffer. Nach einigen Fehlversuchen schoss Lars Tully in der 20. Minute nach guter Vorarbeit von Alex Krause aus 12 Metern den Ausgleich. Nur drei Minuten später ging die DJK erneut in Führung: Mit einem Schuss ins linke untere Eck gelang Tim Wagner das 2:1. Aufgrund guter Torhüterleistungen und fahrlässiger Chancenauswertung auf beiden Seiten fiel in dieser Partie kein weiterer Treffer mehr. hd