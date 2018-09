Bezirksliga startet

Die Herrenteams der Bezirksliga Unterfranken starten am Wochenende in die neue Spielzeit. Am Freitag, 20 Uhr, empfängt der TV Haßfurt zum Auftakt den TV Hofheim, während der SV Kleinmünster eine Stunde früher auf die DJK Schonungen-Mainberg trifft. Am Samstag, 18 Uhr, bekommt es der TTC Sand mit der Reserve des TTC Kerbfeld zu tun. ba