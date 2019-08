Bezirksheimatpflege sucht Bücher

Das Referat für Kulturarbeit und Heimatpflege beim Bezirk Unterfranken sucht für ein Forschungsprojekt das 2013 im Bad Kissinger Theresienbrunnen-Verlag erschienene Buch "Julius Kardinal Döpfner zum 100. Geburtstag".

Das Buch aus der Feder des langjährigen Kreisheimatpflegers Werner Eberth erzählt anhand zahlreicher Anekdoten aus dem Leben des bedeutenden Theologen, heißt es in einer Pressemittelung des Bezirks Unterfranken. Dem Autor hätten damals auch völlig neue Quellen zur Verfügung gestanden, so dass das Buch auch viel bis dahin Unbekanntes enthalte.

Rund 200 Stück

Das Buch erschien damals in einer Auflage von rund zweihundert Stück und sei daher heute völlig vergriffen. "Aber sicherlich dürfte der eine oder andere noch ein Exemplar in seinem Bestand haben und wäre bereit, es an den Bezirk Unterfranken abzugeben", schreiben die Verantwortlichen weiter.

Eine Kontaktaufnahme zu diesem Thema ist möglich über Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Klaus Reder (Tel.: 0931/ 795 914 24; Bezirk Unterfranken, Silcherstr. 5, 97074 Würzburg, E-Mail: k.reder@bezirk-unterfranken.de. red