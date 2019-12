Bezirk bietet Sprechtag

Wann muss ich für die Pflegekosten meiner Eltern aufkommen, und welche Hilfen gewährt der Bezirk? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Hilfen durch den Bezirk erfolgen können? Im Rathaus Kulmbach bietet der Bezirk Oberfranken am Dienstag, 10. Dezember, einen Sprechtag an. Hier können individuelle und persönliche Fragen zur Sozialgesetzgebung im Bereich der Hilfe zur Pflege besprochen werden. Den ganzen Tag über können sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Fragen an einen sachkundigen Mitarbeiter der Sozialverwaltung wenden.

Dieser kann zum einen allgemeine Informationen zu einer bevorstehenden Pflegeheimaufnahme geben. Was muss der Antragsteller als erstes tun, welche Unterlagen werden benötigt? Zum anderen können auch ganz individuelle Fragen geklärt werden, zum Beispiel wenn es um den Einsatz von Vermögen oder Grundbesitz geht. red