Bezirk bietet Sprechtag zur Pflege an

Wann muss man für die Pflegekosten der Eltern aufkommen, welche Fördermöglichkeiten gibt es für ein behindertes Kind? Im Landratsamt Forchheim bietet der Bezirk Oberfranken am Donnerstag, 22. August, einen Sprechtag an. Hier können individuelle Fragen zur Sozialgesetzgebung im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe besprochen werden. Der Sprechtag findet von 8.30 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 16 Uhr im Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3, Zimmer 138, statt. Terminvereinbarung unter Telefon 0921/7846-2102. red