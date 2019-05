Im Landratsamt bietet der Bezirk am Dienstag, 25. Juni, einen Sprechtag an. Hier können Fragen zur Sozialgesetzgebung im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe besprochen werden. Der Sprechtag dauert von 8.30 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16 Uhr. Um Anmeldung unter Telefon 0921/78463201 oder per E-Mail an sozialverwaltung@bezirk-oberfranken.de wird gebeten. red