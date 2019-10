Weil ihm der übermäßige Alkoholgenuss seiner Freundin - 1,88 Promille - auf der Kirchweih missfiel, geriet der 27-Jährige anschließend zuhause mit der 20-Jährigen in Streit. Die Auseinandersetzung gipfelte in Tätlichkeiten, wobei es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Im Anschluss setzte sich der ebenfalls alkoholisierte Mann ans Steuer seines Fahrzeuges und fuhr in einen Nachbarort, wo er von Polizisten aufgegriffen werden konnte. pol