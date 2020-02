Beziehungsstreit: Mann bittet um "Begleitschutz"

Wenn bei einem Beziehungsstreit die Polizei angefordert wird, bittet meistens die Frau um Hilfe. Am Samstag gegen 1 Uhr verständigte jedoch ein 48-jähriger Redwitzer die Polizei, weil er einen Streit mit seiner 45-jährigen Lebensgefährtin hatte. Die beiden hatten zusammen Geburtstag gefeiert und waren dann im Rausch in einen heftigen Streit geraten. Durch die Streife der Polizei-Inspektion Lichtenfels konnten die beiden Streithähne beschwichtigt werden, und sie wurden anschließend in getrennte Nachtquartiere innerhalb der Wohnung gebracht.

Mann ruft erneut die Polizei an

Der Grund für den Streit konnte aufgrund der erheblichen Alkoholisierung der beiden von den Polizisten nicht in Erfahrung gebracht werden.

Kurz nachdem die Streife die Wohnung wieder verlassen hatte, rief der Mann erneut an und bat um Hilfe. Er hatte freiwillig die Wohnung verlassen und sich dabei ausgesperrt.

Der angeforderte "Begleitschutz" von der Polizei, um wieder in die Wohnung zu kommen, wurde ihm jedoch nicht gewährt, und dem Mann blieb nichts anderes übrig, als sich eine andere Bleibe zu suchen. pol