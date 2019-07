Ein 37-jähriger Mann geriet am Samstagabend mit seiner zwei Jahre jüngeren Lebensgefährtin in Streit. Im Verlauf dessen warf der Mann eine Bierflasche in Richtung der Frau, traf sie jedoch nicht. Daraufhin nahm die Frau die gleiche Bierflasche und warf sie zurück in Richtung ihres Freundes. Dieser wurde an der Stirn getroffen und leicht verletzt. Beide Beteiligten erwarten nun Anzeigen. pol