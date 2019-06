Am Samstagnachmittag wurden Polizeibeamte zu einer Streitigkeit in eine Wohnung der Bad Kissinger Innenstadt gerufen. Dort hatte sich zuvor ein junges Paar so heftig gestritten, dass beide leichte Kratzwunden davon trugen. Es folgte eine Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung. Nachdem beide der Meinung waren, von nun an getrennte Wege zu gehen, musste sich der 28-Jährige eine neue Unterkunft suchen, bis er am nächsten Tag wieder in seine Heimat reiste. pol