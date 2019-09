Beziehung aufbauen

Die Geschwister-Gummi-Stiftung lädt am Dienstag, 8. Oktober, zu einem "fit für kids"-Elternabend unter dem Titel "Kinder einfühlend begleiten" in den Familientreff, Negeleinstraße 5, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Andrea Wiedel vermittelt das Modell der wertschätzenden Kommunikation des Psychologen Dr. Marshall B. Rosenberg. Diese Art der Kommunikation ist viel mehr als Rhetorik und beruht auf Wertschätzung, Achtsamkeit und Augenhöhe und orientiert sich an Bedürfnissen, Werten und Gefühlen. Sie stellt ein Modell jenseits von Macht und Strafe zur Verfügung und fördert die emotionale Intelligenz. Es geht darum, zu Kindern eine tragfähige Beziehung aufzubauen und zu pflegen. Der Kurs richtet sich an Eltern und Fachkräfte. Anmeldungen unter www.gummi-stiftung.de oder telefonisch unter 09221/92920. Die Gebühr ist am Abend zu entrichten. red