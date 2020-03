Bezauberndes Stäudla

Kronach — Der Lenz malt mit dem Seidelbast die ersten rosaroten Farbtupfer in das welke Laub am Rabenstein. Als typischer Buchenbegleiter dringt der Strauch weit in den schattigen Dom des Buchenwaldes mit seinen mächtigen silbergrauen Säulen.

Die Giftpflanze mit sommergrünen Blättern und scharlachroten Steinfrüchten liebt die Sonnenseiten der Hangwälder und lockt zwischen dem Natur- und Landschaftsschutzgebiet Rabensteiner Höhe und Hohe Wart frühlingsmüde Bienchen und Schmetterlinge mit bezauberndem Odeur aus ihrem Winterschlaf.

Seidelbastzweige, die an Mariä Himmelfahrt geweiht wurden, steckten sich in früherer Zeit die Fuhrleute an ihren Hut, damit Druden und Hexen das Fuhrwerk nicht bannen konnten.

Beim Zeidelbast oder Zeiland ist von zwei Ursprüngen die Rede. Zum einen wird der Name auf die germanische Gottheit "Ziu" zurückgeführt, zum anderen wird vermutet, dass sich der Wortteil Seidel von Zeidel, der Biene und deren erste Frühlingsnahrung ableitet.

"Daphne mezereum" ist der botanische Name vom Seidelbast und bezeichnet eine hübsche griechische Nymphe, die von ihrem Vater Peneios in einen Lorbeerbaum verwandelt wurde, als Apoll, der Sohn des Zeus, von seiner unerwiderten Liebe zu ihr nicht lassen konnte.

Heute steht hoch über den Rodachauen das bezaubernde Stäudla als "Daphne vom Rabenstein" vollkommen unter Naturschutz.