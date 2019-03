Bezaubernde Klänge

Mit Pinchas Zukerman und Itzhak Perlman zusammen bildet Midori das Dreigestirn der großen Geiger, die allesamt aus der Schule von Dorothy DeLay an der Juilliard School in New York hervorgegangen sind. Midori bezaubert nicht nur als Geigerin auf den großen Podien der Welt, sondern sie setzt ihren berühmten Namen auch für viele soziale Aktivitäten ein, unter anderem als UN-Friedensbotschafterin. Am Montag, 11. März, gastiert sie um 20 Uhr in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle.

Es erklingen neben dem Brandenburgischen Konzert Nr. 3 die beiden Violinkonzerte von J. S. Bach sowie die Holberg-Suite von E. Grieg und die Streichersinfonie Nr. 8 von Mendelssohn Bartholdy. red