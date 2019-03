"Das Thema Wohnen ist für die Arbeitnehmer und Rentner in der Region ein bedeutendes Thema und hat deshalb im laufenden DGB-Zukunftsdialog einen hohen Stellenwert", so der DGB-Kreisvorsitzender Heinz Gärtner. Im Rahmen eines Zukunftsdialogs des Lichtenfelser DGB-Kreisverbandes unter dem Motto "Reden wir über" führt der DGB-Kreisverband gemeinsam mit dem Caritasverband Lichtenfels sowie dem Lichtenfelser Mieterverein am Freitag, 29. März, zwischen 14 und 18 Uhr am Säumarkt in der Lichtenfelser Fußgängerzone eine Aktion unter der Überschrift "Bezahlbar ist die halbe Miete" durch.

Der DGB-Kreisverband will in unterschiedlichen Formaten Raum für den Austausch für Interessierte bieten. Beim Zukunftsdialog geht es um eine breite, gesellschaftspolitische Zukunftsdebatte. Die Gewerkschaften verstehen sich als Mitmachorganisation.

Bei der Fußgängeraktion werden Passanten zum Gespräch eingeladen, und es soll festgehalten werden, welche Probleme und Vorstellungen sie haben. Impulse und Meinungen, so der DGB-Kreisvorsitzender weiter, fließen in den DGB-Zukunftsdialog ein. red