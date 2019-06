Eine bewusstlose Frau am Baggersee in Oberwallenstadt meldete am Mittwoch um 14.30 Uhr ein 19-Jähriger. Die 68-Jährige Frau war aufgrund einer medizinischen Ursache auf der Liegewiese ohnmächtig geworden. Nach notfallmedizinischer Versorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Frau befindet sich immer noch in einem kritischen Zustand.