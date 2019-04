Küps vor 16 Stunden

Bewohner misstrauen Firmenvertreter

Ein 53-jähriger Mann aus dem Lkr. Hof ging am Montagmorgen in der Kulmbacher Straße von Haus zu Haus und bot Dienste einer Altbausanierungsfirma aus Nürnberg an. Dies kam den Bewohnern komisch vor, da...