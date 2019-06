Bewirtung mit Programm

Die Feldgeschworenen führen am Sonntag, 2. Juni, die Bewirtung auf der Trimburg durch. Geboten wird außer der üblichen Verköstigung ein umfangreiches Programm. So ist das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung aus Bad Kissingen vor Ort und gibt Einblicke und Informationen zum Thema Vermessung (früher und heute). Altbürgermeister Otmar Pfister bietet Burgführungen an. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Feldgeschworenenvereinigung des Altlandkreises Hammelburg und wird für die Restaurierung der Feldgeschworenenfahne verwendet. sek