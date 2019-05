Eine Exkursion "Alternative Methoden zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Berggrünland in der Hohen Rhön" bietet das Naturpark & Biosphärenreservat Rhön am Samstag, 8. Juni, an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Wanderparkplatz Holzberghof (an der Hochrhönstraße). Landschaftsökologe Nils Stanik von der Universität Kassel stellt in der Exkursion mit integriertem Vortrag den "Landschaftspflegeversuch Borstgrasrasen in der Langen Rhön" vor. sek