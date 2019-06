Bewertungskommission nahm 38 Gärten unter die Lupe

Der Kreiswettbewerb "Der ökologische Garten" war diesmal eine besondere Herausforderung: Die Bewertung der Gartenanlagen erfolgte bei tropischen Temperaturen. Die Kommissionsmitglieder inspizierten 38 Gartenanlagen aus dem gesamten Kreisgebiet. 19 Ortsverbände nahmen daran teil. Die Vorarbeit und Zusammenstellung leistete Kreisfachberaterin Beate Singhartinger. Die Gartenbauvereine waren gehalten, maximal zwei Bewerber mit guten Voraussetzungen zu melden.

Die Bewertung führten Kreisvorstandsmitglied Horst Heinlein, Mitwitz, Herbert Reuther, Wallenfels, sowie stellvertretender Kreisvorsitzender Volker Wündisch, Burkersdorf, durch. Um das umfangreiche Programm zu bewältigen, mussten die erfahrenen Hobbygärtner an zwei Tagen eine 300-Kilometer-Fahrt in Kauf nehmen. Die Gartenbauexperten bewerteten den Blumenschmuck, die Ein- und Durchgrünung des Gartens, die Schaffung von Kleinstrukturen sowie das Thema "Wasser im Garten". Außerdem konnten Sonderpunkte vergeben werden.

"Paradiese im Frankenwald"

Der Wettbewerb steht unter dem Motto: "Der ökologische Garten". Vor allem wolle man das Ziel verfolgen, möglichst erlebnisreiche, vielfältig nutzbare und ökologisch intakte Gärten entstehen zu lassen, die dauerhaft zur Förderung der Lebensqualität aller Bürger beitragen, so die Vorstellung des Landesverbandes. Die Bewerter staunten nicht schlecht über die unterschiedlichsten "Garten-Paradiese" im Frankenwald. "Ich bin von diesem teilweise hohen Niveau überrascht", gab Volker Wündisch zu Protokoll.

Anerkennend sprach sich die Kommission über die vielfältigen Bemühungen der Gartenbesitzer aus, einerseits die dörfliche Struktur zu verschönern und andererseits auch den Tieren durch einen naturnahen Garten eine Überlebenschance zu geben. Beeindruckt war man von dem abwechslungsreichen und harmonischen Farbenspiel der Blumen. Prächtig entwickelt haben sich heuer die Rosen, so Heinlein voller Begeisterung. Mit einer guten Apfelernte könne in diesem Jahr gerechnet werden, so die Prognose der Experten. Schließlich seien auch bei den Kirschen und Beerenfrüchten gute Erträge möglich.

Am Sonntag, 13. Oktober, wird dann anlässlich der Herbstversammlung in Gehülz im Gasthaus Messelberger die Auszeichnung erfolgen.