Bewerbungsmappen checken lassen

Wer sich für ein duales Studium oder eine Ausbildung bewerben will, wird mit den Zeugnissen der 11. Klasse demnächst in den Startlöchern stehen. Die Berufsberatung bietet ab sofort einen kostenlosen Bewerbungsmappen-Check an. Die Berufsberater geben Tipps zur erfolgreichen Gestaltung von Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf, wie man passende Stellenangebote findet und was sonst noch zu einer guten Bewerbung gehört. Der Check dauert circa eine Stunde. Die Bewerbungsunterlagen sind vollständigen mitzubringen. Termine können ab sofort vereinbart werden. Anmeldung unter: bamberg.akademikerberatung@arbeitsagentur.de -Name, Anschrift, Telefonnummer und Schule angeben.