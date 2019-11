Bewerbungs-Coaching für Schüler

Wer in diesem Jahr die Schule beendet oder auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, einer Praktikumsstelle oder einem festen Job ist, für den bietet der Fachbereich Familie, Bildung und Soziales der Gemeinde Röttenbach ein kostenfreies Bewerbungscoaching an. Bei diesem Coaching lernt man, den eigenen Bewerbungsprozess bestmöglich zu gestalten und persönlich so zu beeinflussen, dass am Schluss der Traumjob dabei herausspringen kann. Das Coaching findet statt am Samstag, 30. November, um 15 Uhr im Alten Rathaus in Röttenbach. Referent ist Norbert Camp, der seit 37 Jahren Mitarbeiter der Siemens AG ist. Anmeldungen für das Coaching sind noch bis Freitag, 23. November, bei Frank Schulte unter Telefon 09195/949053 oder E- Mail an frank.schulte@roettenbach-erh.de möglich. red