"Bewerbungen" mit Schadsoftware

Derzeit schreiben Unbekannte, die sich als vermeintliche Bewerber ausgeben, Unternehmen per E-Mail an. Sie beziehen sich auf Stellenanzeigen in der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit. Die angeblichen Bewerbungen enthalten Bewerbungsunterlagen im Zip-Format sowie ein Foto. Die Absender heißen beispielsweise "Doris Sammer" oder "Kathrin Winkler". Die Regionaldirektion Bayern der Arbeitsagentur warnt davor, E-Mail-Anhänge ungeprüft zu öffnen und bittet in diesem Zusammenhang um besondere Achtsamkeit. Die Regionaldirektion bietet Unternehmen Unterstützung an und empfiehlt, bei bestehenden Unsicherheiten die Kontaktaufnahme zum Arbeitgeberservice, Telefon 0800/4555520. red