Bewerbungen ab heute

Der Bezirk Unterfranken verleiht in diesem Jahr im Rahmen der "ufra" in Schweinfurt den Unterfränkischen Inklusionspreis. Der Unterfränkische Inklusionspreis ist in diesem Jahr mit insgesamt 12 500 Euro dotiert und damit um 2500 Euro höher als in den vergangenen Jahren, da er in diesem Jahr in fünf verschiedenen Kategorien verliehen wird, um möglichst viele Bereiche des täglichen Lebens zu erreichen. Der Preis wird in den Kategorien "Bildung und Erziehung", "Arbeit", "Wohnen", "Freizeit, Sport" sowie "Kultur, Natur und Umwelt" ausgelobt. Ziel ist es, die Preisträger, die durch Maßnahmen, Projekte oder Angebote, die die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Alltag nachhaltig und konkret verbessern, zu würdigen. Bei der Bewertung spielt unter anderem bürgerschaftliches Engagement eine besondere Rolle. Bei der Ausschreibung stehen besonders gelungene, ehrenamtliche, nachhaltige und innovative Projekte im Fokus. Ab sofort ist, neben der Bewerbung auf postalischem Weg, eine Teilnahme per Email unter inklusion@bezirk-unterfranken.de möglich. Abgabeschluss ist der 15. Mai. Der komplette Ausschreibungstext und der Bewerbungsbogen gibt es online unter www.bezirk-unterfranken.de/informationen/download red