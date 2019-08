Bewerben für den Integrationspreis 2019

Mit dem oberfränkischen Integrationspreis zeichnet die Regierung von Oberfranken Initiativen aus, die sich dafür einsetzen, dass Zuwanderer in der Region Fuß fassen und Einheimische mit fremden Kulturen vertraut gemacht werden. Kommunen, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, sonstige Initiativen und Einzelpersonen können sich sowohl bewerben als auch Kandidaten vorschlagen. Bewerbungsschluss ist am Montag, 30. September. Die Bewerbungsunterlagen mit Darstellung der Aktivitäten können an die Regierung von Oberfranken, Herrn Jürgen Neubauer, Postfach 110165, 95420 Bayreuth, Telefon 0921/604-1633, E-Mail: juergen.neubauer@reg-ofr.bayern.de, gesendet werden. Für die Auswahlentscheidung bittet die Regierung um eine kurze Darstellung der Integrationsprojekte und Ausführungen zur Begründung des Vorschlages. Hierzu helfen die im Internet unter www.reg-ofr.de/integration (Rubrik "Bewerbungsunterlagen für den Integrationspreis") abrufbaren Formulare zu Integrationsprojekten. red