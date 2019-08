Beweise sichern in der Weismainer Straße

In der Kathi-Baur-Kindertagesstätte werden seit 2016 - jeweils in den Sommerferien - die Gruppenräume saniert. In diesem Jahr ist die Schmetterlingsgruppe an der Reihe. Der große Spielturm, der verdunkelnd wirkt, wandert in die Halle, wo er die gesamte Kita aufwerten soll.

Als Ersatz erhalten die Schmetterlingskinder drei übereinander gebaute Podeste, die durch Treppen miteinander verbunden sind und für Helligkeit im Raum sorgen sollen. Ob Bauen, Rollenspiel oder Theater - mit dieser Lösung soll den Kleinen ein flexibleres Spielen über mehrere Ebenen ermöglicht werden. Die Kosten für die Maßnahme, die noch bis zu Beginn des neuen Kindergartenjahres im September durchgeführt werden soll, belaufen sich nach Auskunft von Johannes Oppel von der Bauverwaltung auf 16 243 Euro. Am 16. Juli hatte sich der Bauausschuss bei einem Besuch der Einrichtung ein Bild von den bereits durchgeführten und noch ausstehenden Sanierungsarbeiten gemacht. Im nichtöffentlichen Teil hatte er den Bau eines dreistöckigen Spielpodests an die Schesslitzer Schreinerei Kraus vergeben. In der Bauausschusssitzung am Dienstagabend wurde die Vergabe öffentlich bekanntgegeben.

Im Januar hatte das Gremium grünes Licht für weitere Bestattungsmöglichkeiten gegeben. Mit der Errichtung von zehn Urnenstellen wurde die Firma Hake aus dem Seligenstadter Ortsteil Froschhausen in Hessen beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf 15591 Euro. Den Zuschlag für fünf Kissensteine für die Urnengemeinschaftsanlage in Erdbestattung erhielt der Burgkunstadter Steinmetzbetrieb Jakob. Kostenpunkt: 2748 Euro. "Auf den Steinen können die Namen der Verstorbenen eingraviert werden", erläuterte Oppel.

Neue Spielgeräte

Alle Jahre wieder prüft der Technische Überwachungsverein (Tüv), ob die Spielplätze noch in Ordnung sind. In Altenkunstadt müssen neue Spielgeräte und Ersatzteile im Wert von 4822 Euro angeschafft werden. Geliefert werden diese von "Spielgeräte Eibe" aus dem unterfränkischen Röttingen.

Alt- oder Neuschaden? Um diese Frage zu vermeiden, wird vor Beginn einer Straßenbaumaßnahme eine Beweissicherung durchgeführt. Derzeit werden in der Weismainer Straße die Kanäle und Wasserleitungen erneuert, ehe dann im nächsten Jahr die Straße, bei der es sich um eine Staatsstraße handelt, eine neue Asphaltdecke erhält. Das Büro für Beweissicherung im Bauwesen von Thomas Reinl aus Bayreuth wurde mit dieser Aufgabe betreut und erhält dafür 1717 Euro. Ist die Baustelle richtig abgesichert? Liegen Stromkabel frei herum? Diese und weitere Fragen müssen in einer Sicherheits- und Gesundheitskoordination geklärt werden. Im Falle der Weismainer Straße wird sie vom Bamberger Ingenieurbüro Strunz zum Preis von 6531 Euro durchgeführt.

Neues Gebäude für den Bauhof

Der Bauhof hat ein neues Gebäude mit Sozialtrakt erhalten. Das Burgkunstadter Unternehmen Konrad Weber & Sohn stattet es mit einer 2000 Euro teuren Schließanlage aus. Die Außenanlagen auf dem Bauhofareal werden neu gestaltet. Mit der Untersuchung des Erdaushubs auf mögliche Kontaminationen wurde Diplom-Geologe und beratender Ingenieur Stefan Bornschlegel vom Lichtenfelser Büro der Münchner Firma Mplan beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf 1279 Euro.

Zeublitz bekommt einen 2046 Euro teuren Übergabeschacht für die Wasserversorgung von der G+T Automation GmbH mit Sitz im mittelfränkischen Schwarzenbruck. Stephanie Dittrich von den Bündnisgrünen wunderte sich über einen Medienbericht, in dem behauptet worden war, unter der Woche könne der Abenteuerspielplatz "Spielwinix" mit dem Auto angefahren werden. "Nur land- und forstwirtschaftlichem Verkehr ist eine Zufahrt zu ihren Grundstücken rund um das Spielareal erlaubt. Ein entsprechendes Schild verbietet anderen Verkehrsteilnehmern die Zufahrt", stellte Oppel klar. Von Altenkunstadter Seite sei eine Zufahrt nur bis zum Parkplatz bei der Gaststätte "Waldfrieden" möglich.

Diskussion um Privatzufahrt

Für Gesprächsstoff sorgte das Bauvorhaben von Eugen und Nadja Albrecht. Das Ehepaar möchte in Altenkunstadt in der Langheimer Straße ein Wohnhaus mit Stellplätzen errichten. Ihr Wunsch, eine Zufahrt auf das Anwesen über eine zwölf Quadratmeter große öffentliche Grünfläche zu errichten, sorgte für eine rege Diskussion. "Am Ende ist alles krumm und schief und keiner erklärt sich für zuständig", redete Gemeinderätin Martina Mätzke (JWU) in punkto Bauausführung und Instandhaltung Klartext. "Es darf keine Rieseneinfahrt werden", mahnte Karl-Heinz Schuster (CSU). Auch die Frage, wer für die Kosten der Pflasterarbeiten aufkommen soll, sorgte für Gesprächsstoff. Das Einvernehmen wurde unter folgenden Auflagen gewährt: Der Antragsteller trägt die Kosten und sorgt für einen ordnungsgemäßen Zustand der Fläche. Mit den Pflasterarbeiten wird die Gemeinde eine Baufirma beauftragen.