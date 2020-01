Bewegungstraining für Senioren

Die Seniorenvertretung 55+ Ebermannstadt bietet das Bewegungstraining im Yoga-Raum Fränkische Schweiz, Marktplatz 20, in Ebermannstadt an. Mit Unterstützung der AOK und der Stadt Ebermannstadt ist die Teilnahme kostenfrei. Unter Anleitung werden 30 Minuten lang die Übungen durchgeführt. Bitte Socken oder Turnschuhe mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die nächsten Termine sind samstags am 4., 11., 18. und 25. Februar. red