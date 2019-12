Bewegungstraining für Senioren

Für die Wintermonate, bis April, bietet die Seniorenvertretung wöchentlich jeden Dienstag (Feiertage ausgenommen) das Bewegungstraining im Yoga-Raum Fränkische Schweiz, Marktplatz 20 in Ebermannstadt, an. Mit Unterstützung der AOK und der Stadt Ebermannstadt ist die Teilnahme kostenlos. Unter Anleitung von H. Wittke werden 30 Minuten lang die Übungen ausgeführt. Für das Training sind Socken oder Turnschuhe anzuziehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das erste Training ist heutigen am Dienstag ab 16.30 Uhr. red