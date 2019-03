Bewegungsspaß für Babys mit ihren Eltern

Im Awo-Treff am Bürgerplatz findet am Donnerstag, 28. März, um 9 Uhr eine Bewegungsstunde für Babys im ersten Lebensjahr statt. Angeleitet werden die Teilnehmer von Carola Fricke. Ausreichend Bewegung im Alltag verbessert die motorischen Fähigkeiten, heißt es in einer Mitteilung. Es steht das spielerische Lernen im Vordergrund. Interessierte werden gebeten, sich entweder telefonisch unter 09563/726672 oder im Treff zu melden. red